Жебривский: Акции в зоне боевых действий в тылу ВСУ небезопасны
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предупредил участников блокады железной дороги в Донбассе, что проводить массовые акции в нескольких километрах от линии фронта небезопасно. Об этом он написал на странице в Facebook.
"Тем более, что эти акции каждый раз больше набирают политическую окраску", - отметил Жебривский.
Губрнатор подчекнул, что речь идет об акциях в тылу Вооруженных Сил Украины
"Еще раз призвал сегодня (14 февраля - ред.) народных депутатов, которые приезжали к нам в Краматорск на заседание Общественного совета, очень взвешено подходить к любым массовым акциям в зоне боевых действий", - написал глава Донецкой ОВГА.
ГУ Нацполиции в Донецкой области открыло четыре уголовных производства по фактам блокады ОРДО.
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