Жебривский: Акции в зоне боевых действий в тылу ВСУ небезопасны

Губернатор Донецкой области призвал участников блокады взвешенно подходить к массовым акциям в Донбассе

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предупредил участников блокады железной дороги в Донбассе, что проводить массовые акции в нескольких километрах от линии фронта небезопасно. Об этом он написал на странице в Facebook.



"Тем более, что эти акции каждый раз больше набирают политическую окраску", - отметил Жебривский.



Губрнатор подчекнул, что речь идет об акциях в тылу Вооруженных Сил Украины



"Еще раз призвал сегодня (14 февраля - ред.) народных депутатов, которые приезжали к нам в Краматорск на заседание Общественного совета, очень взвешено подходить к любым массовым акциям в зоне боевых действий", - написал глава Донецкой ОВГА.



ГУ Нацполиции в Донецкой области открыло четыре уголовных производства по фактам блокады ОРДО.



Читайте также: ЕС: Из-за блокады в зоне АТО пострадают украинцы по обе стороны

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.