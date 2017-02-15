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Жебривский: Акции в зоне боевых действий в тылу ВСУ небезопасны

15.02.2017 01:35
Губернатор Донецкой области призвал участников блокады взвешенно подходить к массовым акциям в Донбассе
Жебривский: Акции в зоне боевых действий в тылу ВСУ небезопасны
Павел Жебривский

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предупредил участников блокады железной дороги в Донбассе, что проводить массовые акции в нескольких километрах от линии фронта небезопасно. Об этом он написал на странице в Facebook.

"Тем более, что эти акции каждый раз больше набирают политическую окраску", - отметил Жебривский. 

Губрнатор подчекнул, что речь идет об акциях в тылу Вооруженных Сил Украины

"Еще раз призвал сегодня (14 февраля - ред.) народных депутатов, которые приезжали к нам в Краматорск на заседание Общественного совета, очень взвешено подходить к любым массовым акциям в зоне боевых действий", - написал глава Донецкой ОВГА.

ГУ Нацполиции в Донецкой области открыло четыре уголовных производства по фактам блокады ОРДО. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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