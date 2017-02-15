ОБСЕ о блокаде: в Енакиево меткомбинат может остановить работу
В оккупированном Енакиево директор металлургического комбината сообщил наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что в случае продолжения блокады железнодорожного сообщения через месяц на предприятии остановятся две доменные печи. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии
"По словам директора комбината, закрытие комбината потенциально приведет к потере до 15 тыс рабочих мест в сталелитейной отрасли. Три представителя электростанции в подконтрольной Николаевке (95 км к северу от Донецка) сообщили СММ, что блокада повлияла на поставки угля на электростанцию, которая обеспечивает подачу тепла около 15 тыс жителям", - отметили в пресс-службе.
Они также добавили, что производство электростанции зависит от сорта угля, который добывается в оккупированном Донбассе.
Читайте также: Смесь коррупции и популизма. Что стоит за блокадой ЛДНР
Наблюдатели также видели в Горском (63 км к западу от Луганска) на месте, где железнодорожные пути были перекрыты стволами деревьев, у палатки по-прежнему находились двое невооруженных мужчин, одетых в камуфляж.
По утверждениям начальника железнодорожной станции, в оккупированной Ясиноватой за последние три дня из Константиновки (60 км к северу от Донецка) не прибывал ни один грузовой поезд.
30 января сообщалось, что в Луганской области на железной дороге участники блокады заявили о возможном уничтожении магистралей в случае их разгона.
27 января ветераны АТО заявили, что готовы пропускать уголь, если будет усилен контроль за тем, что находится в вагонах.
26 января сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса.
25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Позже они взяли под контроль еще одну узловую станцию - Светланово.
Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия.
Читайте также: Блокада оккупированных территорий: что ещё, кроме пара
По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.
Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что блокирование ветеранами АТО и народными депутатами железной дороги в Луганской области несет угрозу энергетической безопасности Украины.
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сказал, что торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно.
Читайте также: Аброськин о блокаде: Придет время - надо будет собирать камни
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:37
-
10:30
-
09:55
-
09:32
-
09:02
Новости партнеров
- 61670
- 60247
- 37690
- 29031
- 27579