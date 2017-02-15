ОБСЕ о блокаде: в Енакиево меткомбинат может остановить работу

Закрытие меткомбината потенциально приведет к потере до 15 тыс рабочих мест в сталелитейной отрасли

В оккупированном Енакиево директор металлургического комбината сообщил наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что в случае продолжения блокады железнодорожного сообщения через месяц на предприятии остановятся две доменные печи. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии

"По словам директора комбината, закрытие комбината потенциально приведет к потере до 15 тыс рабочих мест в сталелитейной отрасли. Три представителя электростанции в подконтрольной Николаевке (95 км к северу от Донецка) сообщили СММ, что блокада повлияла на поставки угля на электростанцию, которая обеспечивает подачу тепла около 15 тыс жителям", - отметили в пресс-службе.

Они также добавили, что производство электростанции зависит от сорта угля, который добывается в оккупированном Донбассе.

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Наблюдатели также видели в Горском (63 км к западу от Луганска) на месте, где железнодорожные пути были перекрыты стволами деревьев, у палатки по-прежнему находились двое невооруженных мужчин, одетых в камуфляж.

По утверждениям начальника железнодорожной станции, в оккупированной Ясиноватой за последние три дня из Константиновки (60 км к северу от Донецка) не прибывал ни один грузовой поезд.

6 февраля сообщалось , что вблизи города Часов Яр Донецкой для разблокирования дорог были задействованы силы Нацполиции.





2 февраля участники блокады оккупированного Донбасса заблокировали движение на железнодорожном переезде на станции Курдюмовка.

30 января сообщалось, что в Луганской области на железной дороге участники блокады заявили о возможном уничтожении магистралей в случае их разгона. 27 января ветераны АТО заявили, что готовы пропускать уголь, если будет усилен контроль за тем, что находится в вагонах. 26 января сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса. 25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Позже они взяли под контроль еще одну узловую станцию - Светланово. Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия. Читайте также: Блокада оккупированных территорий: что ещё, кроме пара По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство. Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что блокирование ветеранами АТО и народными депутатами железной дороги в Луганской области несет угрозу энергетической безопасности Украины. Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сказал, что торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно.

Читайте также: Аброськин о блокаде: Придет время - надо будет собирать камни ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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