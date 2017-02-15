ГПУ будет добиваться снятия неприкосновенности с трех нардепов

Генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что пока речь идет только о первых трех из первой партии 17-ти депутатов, которых ГПУ "давала на проверку"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внесет в Верховную Раду представление о привлечении к ответственности трех народных депутатов за неуплату налогов. Об этом он заявил сегодня на совещании по итогам работы ГПУ в 2016 году, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Наконец мы получили от Государственной фискальной службы ответ о проведенной внеплановой проверку трех народных депутатов из 17 поданных. Установлена неуплата ими налогов соответственно 60, 50 и 40 млн гривень. Представление на этих народных депутатов я внесу в ближайшее время в Верховную Раду", - сказал он.

Фамилии депутатов Луценко не назвал. В дальнейшем, по словам генпрокурора, события могут развиваться по двум вариантам.

"Или Верховная Рада дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности, а это предусматривает до трех лет тюрьмы, или эти народные депутаты уплачивают соответственно 60, 50 и 40 млн гривень. В соответствии с законом, при уплате суммы недоимки дело закрывается. Думаю, оба варианта будут необходимыми и нужными для общества", - сказал он, отметив, что это только первые три из первой партии 17-ти депутатов, которых ГПУ "давала на проверку".

1 ноября 2017 года Луценко рассказал, что Генпрокуратура совместно с фискальной службой проведет проверку деклараций половины народных депутатов, задекларировавших более $100 тысяч, а также банковские вклады на сумму более 150 тысяч гривень. В случае неуплаты налогов с этих средств им может грозить от двух до 15 лет тюрьмы.

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