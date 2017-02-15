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Слушание дела о госизмене Януковича может стартовать уже в марте

15.02.2017 16:05
По словам Луценко, если Рада примет закон об усовершенствовании процедуры заочного осуждения, с марта можно начать рассмотрение дела оЯнуковича
Слушание дела о госизмене Януковича может стартовать уже в марте
Юрий Луценко

Слушание дела о государственной измене Виктора Януковича может стартовать уже в марте. Об этом с сегодня на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Начался суд, который должен рассмотреть ходатайство прокуратуры об ограничении стороны защиты Януковича в сроке изучения материалов дела - томов немного. 20-30 дней на ознакомление, именно такой срок мы просим у суда. Если это будет реализовано, то этап ознакомления с материалами следствия по обвинению Януковича в госизмене будет окончен до двадцатых чисел февраля", - сказал он.

"Соответственно, начиная с марта, если Верховная Рада примет закон об усовершенствовании процедуры заочного осуждения, с марта месяца мы начнем судебное рассмотрение дела о госизмене Януковича, для этого все готово", - добавил Луценко.

Ранее Луценко говорил, что дело о государственной измене Януковича прокуратура планирует передать в суд до конца 2016 года.

28 ноября 2016 года генеральный прокурор огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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