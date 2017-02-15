МИД Германии предлагает встречу в нормандском формате в Мюнхене

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль предложил провести встречу нормандской четверки по Донбассу на полях Мюнхенской конференции по безопасности

Министерство иностранных дел Германии предлагает провести встречу нормандской четверки по Донбассу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля 2017 года. Об этом заявил в среду, 15 февраля, представитель немецкого МИД Себастиан Фишер, сообщает Укринформ.



"Министр иностранных дел (Германии - ред.) пригласил французского, российского и украинского коллег для встречи в нормандском формате, которая состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал он.



По словам Фишера, речь на встрече в первую очередь пойдет о прекращении огня в районе Авдеевки, об отводе войск и тяжелых вооружений от линии разграничения. Министры также обсудят следующие шаги по выполнению минских договоренностей, подчеркнул немецкий дипломат.

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Это будет первая встреча в нормандском формате с участием недавно назначенного министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.



8 февраля 2017 года сообщалось, что переговоры глав МИД стран нормандской четверки о ситуации в Донбассе могут состояться на следующей неделе в немецком Бонне.



Позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча в нормандском формате может состояться 17 февраля.

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