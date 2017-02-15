МИД Германии предлагает встречу в нормандском формате в Мюнхене
Министерство иностранных дел Германии предлагает провести встречу нормандской четверки по Донбассу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля 2017 года. Об этом заявил в среду, 15 февраля, представитель немецкого МИД Себастиан Фишер, сообщает Укринформ.
"Министр иностранных дел (Германии - ред.) пригласил французского, российского и украинского коллег для встречи в нормандском формате, которая состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал он.
По словам Фишера, речь на встрече в первую очередь пойдет о прекращении огня в районе Авдеевки, об отводе войск и тяжелых вооружений от линии разграничения. Министры также обсудят следующие шаги по выполнению минских договоренностей, подчеркнул немецкий дипломат.
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Это будет первая встреча в нормандском формате с участием недавно назначенного министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.
8 февраля 2017 года сообщалось, что переговоры глав МИД стран нормандской четверки о ситуации в Донбассе могут состояться на следующей неделе в немецком Бонне.
Позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча в нормандском формате может состояться 17 февраля.
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