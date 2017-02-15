В СБУ заявляют, что не могут блокировать контент в интернете

В спецслужбе призвали украинцев быть бдительными и проверять источники информации

В Службе безопасности заявляют, что не могут блокировать в интернете контент российских ботов и призывают украинцев быть бдительными и проверять источники информации, которая размещается в интернете. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент LIGA.net.

"В Украине свобода слова. У нас нет механизмов, которые позволяли бы спецслужбам или кому-то другому блокировать контент в сети интернет. Любой человек в Украине пользуется свободой слова и может говорить то, что считает нужным. Но при этом Российская Федерация пытается манипулировать этим правом, искажать это право и эту свободу", - сказал он.

Именно поэтому, по его словам, СБУ уделяет большое внимание разъяснению того, что происходит на самом деле. "Мы призываем граждан быть бдительными и проверять первоисточники той информации, которую вы читаете в сети интернет. К сожалению, очень часто используются сенсационные и резонансные лозунги и призывы для того, чтобы привлечь внимание и фактически манипулировать сознанием граждан", - добавил он.

Ранее Ткачук рассказал, как провокаторы из России в соцсетях пытаются спровоцировать массовые столкновения в Киеве.

Также в СБУ заявляют об активизации информационной агрессии России против Украины.

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