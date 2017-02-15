В Донбассе за день оккупанты стреляли 24 раза, потерь нет
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 24 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий получил травму, погибших нет.
На мариупольском направлении из минометов и БМП оккупанты обстреливали Водяное. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Широкино, Гнутово, Водяное, Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Авдеевки, а из гранатометов - Зайцево и Пески.
На луганском направлении - снайпер открывал огонь по позициям АТО вблизи Лобачева.
Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за военные преступления в Украине к уголовной ответственности привлеченыт 28 граждан РФ и 13 боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР.
Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:20
-
18:26
-
17:45
-
18:11
-
17:57
Новости партнеров
- 62055
- 38365
- 30139
- 16086
- 15522