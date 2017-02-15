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В Донбассе за день оккупанты стреляли 24 раза, потерь нет

15.02.2017 18:46
По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 24 раза открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день потерь нет
В Донбассе за день оккупанты стреляли 24 раза, потерь нет

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 24 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий получил травму, погибших нет.

На мариупольском направлении из минометов и БМП оккупанты обстреливали Водяное. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Широкино, Гнутово, Водяное, Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Авдеевки, а из гранатометов - Зайцево и Пески.

На луганском направлении - снайпер открывал огонь по позициям АТО вблизи Лобачева.

Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за военные преступления в Украине к уголовной ответственности привлеченыт 28 граждан РФ и 13 боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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