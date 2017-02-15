В Минске договорились о новой дате отвода вооружений в Донбассе

Достигнуто соглашение об отводе всего вооружения, запрещенного минскими договоренностями, до 20 февраля

Сегодня в Минске участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигли соглашения об отводе всех вооружений, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля. Об этом сообщил представитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик.

"Сегодня было достигнуто соглашение об отводе всего вооружения, запрещенного минскими договоренностями, до 20 февраля", - заявил Сайдик.

В рамках гуманитарной подгруппы было принято решение обратиться к Мониторинговой миссии ООН по правам человека с просьбой стать посредниками в переговорах по вопросам тех граждан, которые отказываются от перемещения на территорию ОРДЛО в рамках обмена заложниками и хотят остаться на подконтрольной Украине территории.

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