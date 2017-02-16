Климкин прокомментировал заявление Трампа о Крыме
Украина благодарна США за поддержку и готова к практическому взаимовыгодному сотрудничеству, а заявление Белого дома о том, что Россия должна вернуть Украине Крым было ожидаемым. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции по вопросам безопасности в библиотеке конгресса США, говорится в сюжете Голоса Америки.
Климкин находится в Вашингтоне для подготовки встречи между президентами США Дональдом Трампом и Украины Петром Порошенко.
"Мы все вместе работали над тем, чтобы получить такой очень сильный месседж. После того, как такой месседж прозвучал в Совете безопасности (ООН - ред.) со стороны представителя Соединенных Штатов при Объединенных нациях, сейчас мы слышим это очень последовательно и уже не первый раз от новой администрации. И то, что я слышу …вчера, сегодня - это очень важно для того, чтобы построить очень практичную и очень логичную картину того, как мы будем работать дальше вместе", - сказал глава украинского МИД.
14 февраля президент США заявил, что ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине.
7 февраля Климкин сообщил, что темой разговора президента Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа во время официального визита главы Украины в Вашингтон станет роль США во взаимодействии с партнерами Украины в нормандском формате, сфера безопасности, выполнение минских соглашений и гуманитарная сфера.
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