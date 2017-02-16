В ЕС призывают снять блокаду оккупированного Донбасса - СМИ

Пресс-атташе ЕС в Брюсселе отметил, что в результате блокады ОРДЛО эксплуатация электростанций в ближайшее время якобы может оказаться под угрозой

В Евросоюзе обеспокоены ситуацией с блокированием железнодорожного сообщения в Донбассе, которая, утверждают в Брюсселе, может привести к энергетическому кризису по обе стороны линии разграничения. Об этом заявил неназванный пресс-секретарь ЕС в комментарии УНИАН в Брюсселе.

"Блокада железнодорожного сообщения между районами под контролем правительства и теми, которые в настоящее время находятся за пределами его контроля, противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольной территории. Те, кто отвечают за блокаду, должны прекратить свои действия, а власть должна решить эту проблему в первоочередном порядке", - сказал представитель ЕС.

Для решения проблемы незаконной торговли и контрабанды через линию боестолкновения "важное значение" имеет увеличение прозрачности движения грузов, отметили в Брюсселе, добавив, что властям Украины следует двигаться в этом направлении.

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