В Минске задержали участника срыва пресс-конференции ОБСЕ

Задержанный был доставлен в Ленинское РУВД Минска

Правоохранительные органы Беларуси задержали одного из участников акции, направленной на срыв пресс-конференции спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика в трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика. Об этом сообщает Interfax.by.

Задержанный был доставлен в Ленинское РУВД Минска. После разбирательства он был направлен в суд для рассмотрения дела.

"В настоящий момент в дежурной части такой не содержится. На сколько я знаю, его увезли в суд Ленинского района (Минска, - ред.)", - сообщили в дежурной части Ленинского РУВД Минска.

15 февраля в Минске группа лиц с паспортами граждан России и журналистскими удостоверениями издания Русская планета, попыталась сорвать пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартина Сайдика.

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