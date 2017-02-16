В Минске задержали участника срыва пресс-конференции ОБСЕ
Правоохранительные органы Беларуси задержали одного из участников акции, направленной на срыв пресс-конференции спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика в трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика. Об этом сообщает Interfax.by.
Задержанный был доставлен в Ленинское РУВД Минска. После разбирательства он был направлен в суд для рассмотрения дела.
"В настоящий момент в дежурной части такой не содержится. На сколько я знаю, его увезли в суд Ленинского района (Минска, - ред.)", - сообщили в дежурной части Ленинского РУВД Минска.
15 февраля в Минске группа лиц с паспортами граждан России и журналистскими удостоверениями издания Русская планета, попыталась сорвать пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартина Сайдика.
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