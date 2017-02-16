Россия может готовить провокации под прикрытием учений Запад-2017

Россия скрывает планы проведения военных учений Запад-2017, их характер и сценарий, сказал исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО

Исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок не исключает, что Россия может использовать проведение летом военных учений Запад-2017 для осуществления очередных провокаций. Об этом он сказал Укринформу.

"Особое беспокойство вызывает тот факт, что обострение ситуации на востоке Украины продолжается на фоне подготовки к проведению летом и осенью запланированных Российской Федерацией военных учений Запад-2017. Очевидно, они будут проходить возле границ Украины - на юго-востоке (для России - это юго-запад, - ред.)", - сказал он.

Божок отметил, что Россия скрывает планы проведения этих учений, их характер и сценарий.

"Мы рассматриваем последний виток эскалации на востоке нашего государства как один из элементов продолжающейся агрессии России, в том числе и в контексте этих учений. К сожалению, никто пока не может гарантировать, что под их прикрытием в летний период не произойдут любые другие провокации, эскалации", - отметил и.о. главы миссии Украины при НАТО.

15 февраля руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук заявил, что РФ пытается использовать мероприятия, планируемые к годовщине Майдана, для провокации массовых столкновений в Киеве.

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