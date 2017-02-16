Украинцы не готовы к компромиссам ради мира в Донбассе - опрос
Фактически ни один из компромиссов, которые предлагаются ради установления мира в Донбассе, не был поддержан большинством населения Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Самыми неприятными оказались предложения провести местные выборы на условиях, которые требуют боевики в Донбассе (71% считают такой компромисс неприемлемым и только 10% - приемлемым), а также полная амнистия всем боевикам (68% считают это неприемлемым и 12% согласны на такой компромисс).
Не находит общественной поддержки идея об особых политических и экономических отношениях со временно подконтрольными Россией территориями: 60% - против, а 13% - за.
Преимущественно неприемлемыми выглядят и такие варианты договоренностей, как формирование местной полиции, судов и прокуратуры в ОРДЛО исключительно из местных представителей (59% и 13%), внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного языка (56% и 24%), предоставление и закрепление в Конституции особого статуса отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (55% и 24%), а также принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины (45% называют неприемлемым компромиссом, но 30% были бы с этим согласны).
Исследование проводилось с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Социологами было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опросы осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.
7 октября 2014 года сообщалось, что согласно результатам опроса фонда Демократические инициативы им. И.К.Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, больше половины украинцев - 51% - готовы были идти на компромиссы ради мира с Россией и террористами ДНР и ЛНР. Зато 40% не были склонны к уступкам: 16% - ни к каким вообще, еще 24% согласны пойти лишь на незначительные компромиссы.
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