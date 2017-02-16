Вход в Институт нацпамяти облили красной краской - Вятрович

Через час после нападения на директора Института национальной памяти Владимира Вятровича неизвестные облили красной краской вход в институт

В Киеве неизвестные облили красной краской вход в Институт национальной памяти. Об этом у себя в Fасebook сообщи директор института Владимир Вятрович.

По словам Вятровича, злоумышленники оставили на здании наклейки "Славянская стража".

"Между тем под дверью Украинского института национальной памяти разлили красную краску и оставили наклейки "Славянская стража". Очевидно, это те же, кто сейчас напали на меня", - написал Вятрович.







Ранее сегодня около 13:30 неизвестные устроили потасовку у здания информагентства Укринформ перед пресс-конференцией директора УИНП. По данным СМИ, несколько человек перед входом в здание набросились на Вятровича, однако, вмешалась охрана и уладила конфликт.



По подозрению в нападении на директора УИНП задержаны трое человек, сам Вятрович не пострадал.

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