Вход в Институт нацпамяти облили красной краской - Вятрович
В Киеве неизвестные облили красной краской вход в Институт национальной памяти. Об этом у себя в Fасebook сообщи директор института Владимир Вятрович.
По словам Вятровича, злоумышленники оставили на здании наклейки "Славянская стража".
"Между тем под дверью Украинского института национальной памяти разлили красную краску и оставили наклейки "Славянская стража". Очевидно, это те же, кто сейчас напали на меня", - написал Вятрович.
Ранее сегодня около 13:30 неизвестные устроили потасовку у здания информагентства Укринформ перед пресс-конференцией директора УИНП. По данным СМИ, несколько человек перед входом в здание набросились на Вятровича, однако, вмешалась охрана и уладила конфликт.
По подозрению в нападении на директора УИНП задержаны трое человек, сам Вятрович не пострадал.
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