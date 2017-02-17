СНБО не рассматривал вариант прекращения блокады силой - Насалик

Министр заверил, что пока не обсуждается вероятность снятия блокады силой

На заседании Совета национальной безопасности и обороны не рассматривали возможность прекращения блокады в Донбассе силовыми методами. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире телеканала 24.



По словам Насалика, прекращение блокады силой пока никто не планирует.



15 января 2017 года несколько народных депутатов и другие участники акции разместили на ж/д перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". В частности, были перекрыты поставки угля из оккупированных районов.