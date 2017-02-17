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СНБО не рассматривал вариант прекращения блокады силой - Насалик

17.02.2017 00:35
Министр заверил, что пока не обсуждается вероятность снятия блокады силой
СНБО не рассматривал вариант прекращения блокады силой - Насалик
Игорь Насалик

На заседании Совета национальной безопасности и обороны не рассматривали возможность прекращения блокады в Донбассе силовыми методами. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире телеканала 24.

По словам Насалика, прекращение блокады силой пока никто не планирует.

15 января 2017 года несколько народных депутатов и другие участники акции разместили на ж/д перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". В частности, были перекрыты поставки угля из оккупированных районов. 

11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка. 

По факту блокирования открыли уголовное производство. 

16 февраля из-за блокады Донбасса президент ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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