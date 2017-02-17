СНБО не рассматривал вариант прекращения блокады силой - Насалик
На заседании Совета национальной безопасности и обороны не рассматривали возможность прекращения блокады в Донбассе силовыми методами. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире телеканала 24.
По словам Насалика, прекращение блокады силой пока никто не планирует.
15 января 2017 года несколько народных депутатов и другие участники акции разместили на ж/д перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". В частности, были перекрыты поставки угля из оккупированных районов.
11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка.
По факту блокирования открыли уголовное производство.
16 февраля из-за блокады Донбасса президент ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры.
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