USD:  26.96  27.35   EUR:  28.43  29.10  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

СММ ОБСЕ на прошлой неделе 27 раз ограничивали передвижение

17.02.2017 04:54
Наблюдатели сообщают, что в большинстве случаев доступ им ограничивали на оккупированных территориях
СММ ОБСЕ на прошлой неделе 27 раз ограничивали передвижение
Фото: EPA

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что на прошлой неделе 27 раз наблюдателям ограничивали свободу передвижения. Об этом сообщается на странице СММ в Twitter.

Уточняется, что 24 таких случая произошли на неподконтрольной украинскому правительству территории. 

Ранее первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что в период 10-16 февраля число нарушений режима прекращения огня в Донбассе уменьшилось на 75%.

Читайте также: Боевики ДНР больше часа удерживали патруль ОБСЕ возле Горловки

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 