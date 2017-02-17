СММ ОБСЕ на прошлой неделе 27 раз ограничивали передвижение
17.02.2017 04:54
Наблюдатели сообщают, что в большинстве случаев доступ им ограничивали на оккупированных территориях
Фото: EPA
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что на прошлой неделе 27 раз наблюдателям ограничивали свободу передвижения. Об этом сообщается на странице СММ в Twitter.
Уточняется, что 24 таких случая произошли на неподконтрольной украинскому правительству территории.
Ранее первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что в период 10-16 февраля число нарушений режима прекращения огня в Донбассе уменьшилось на 75%.
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