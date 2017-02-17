СММ ОБСЕ на прошлой неделе 27 раз ограничивали передвижение

Наблюдатели сообщают, что в большинстве случаев доступ им ограничивали на оккупированных территориях

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что на прошлой неделе 27 раз наблюдателям ограничивали свободу передвижения. Об этом сообщается на странице СММ в Twitter.



Уточняется, что 24 таких случая произошли на неподконтрольной украинскому правительству территории.



Ранее первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что в период 10-16 февраля число нарушений режима прекращения огня в Донбассе уменьшилось на 75%.



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