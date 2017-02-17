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США в ОБСЕ предупредили о риске эскалации в Донбассе

17.02.2017 06:23
Представитель США в ОБСЕ считает, что эскалацию может провоцировать близость тяжелых вооружений к линии разграничения
США в ОБСЕ предупредили о риске эскалации в Донбассе
Кейт Бернс (фото - armradio.am)

Риск эскалации боевых действий в Донбассе остается высоким из-за постоянных провокаций с российской стороны и наличия непосредственно у линии разграничения сотен единиц запрещенного договоренностями оружия. Об этом заявила на заседании Постоянного совета ОБСЕ временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс, передает Укринформ.

"Мы глубоко обеспокоены информацией о присутствии российского вооружения и личного состава в районах, удерживаемых сепаратистами", - сказала Бернс.

По ее словам, непосредственная близость тяжелых вооружений сохраняет риск эскалации опасно высоким.

Бернс отметила, что россияне "уклоняются от ответственности, передергивают факты и препятствуют усилиям по разрешению конфликта". Она считает, что Украине из-за этого сложно отводить свое вооружение. 

Представитель США назвала "крайне необходимым" восстановление полного и устойчивого режима прекращения огня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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