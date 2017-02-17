США в ОБСЕ предупредили о риске эскалации в Донбассе
Риск эскалации боевых действий в Донбассе остается высоким из-за постоянных провокаций с российской стороны и наличия непосредственно у линии разграничения сотен единиц запрещенного договоренностями оружия. Об этом заявила на заседании Постоянного совета ОБСЕ временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс, передает Укринформ.
"Мы глубоко обеспокоены информацией о присутствии российского вооружения и личного состава в районах, удерживаемых сепаратистами", - сказала Бернс.
По ее словам, непосредственная близость тяжелых вооружений сохраняет риск эскалации опасно высоким.
Бернс отметила, что россияне "уклоняются от ответственности, передергивают факты и препятствуют усилиям по разрешению конфликта". Она считает, что Украине из-за этого сложно отводить свое вооружение.
Представитель США назвала "крайне необходимым" восстановление полного и устойчивого режима прекращения огня.
Читайте также: В Минске договорились о новой дате отвода вооружений в Донбассе
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:20
-
вчера
14:20
-
вчера
18:57
-
вчера
18:08
-
вчера
16:29