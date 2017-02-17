МИД о докладе ОБСЕ по Донбассу: Изобличает РФ, но неполон

Как отметили в МИД, доклад подтвердил нарушения Россией минских соглашений, однако в нем не отображены, в частности, преступления против гражданских

Доклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о положении гражданского населения в зоне АТО в очередной раз подтвердил нарушение Россией минских соглашений по Донбассу, однако многие критические гуманитарные вопросы в нем не отображены. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на сайте ведомства.



"Опубликованный 16 февраля с.г. тематический доклад СММ "Сложное положение гражданского населения, пострадавшего от конфликта на востоке Украины" за период мая-сентября 2016 года в очередной раз подтвердил грубые нарушения Россией и поддерживаемыми ею незаконными вооруженными формированиями минских договоренностей и прав человека во временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении.



В ведомстве отметили, что, согласно докладу, в результате обстрелов со стороны боевиков гибридной армии РФ зафиксированы многочисленные случаи повреждения или полного разрушения частных домов и жизненно важных объектов инфраструктуры. При этом оккупанты продолжали размещать вооружение и военную технику в населенных районах, что сопровождалось захватом административных зданий, использовали крыши жилых домов для размещения огневых позиций и т.п.



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В то же время, отмечают в МИД, вне поля зрения наблюдателей ОБСЕ остались убийства, исчезновения и незаконное заключение местных жителей в оккупированном Донбассе, полная безнаказанность российских военных и боевиков за преступления, совершенные против гражданских, факты принудительного лишения имущества и фактический запрет на деятельность международных гуманитарных организаций в ОРДЛО.



"Наличие в оккупированной части Донбасса значительного количества фактически закрытых для наблюдателей ОБСЕ районов не позволило СММ придать документу действительно комплексный и всеобъемлющий характер", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.



Как отметили в министерстве, только полное выполнение минских договоренностей, прежде всего в части безопасности, способно изменить ситуацию к лучшему. При этом полную ответственность за страдания мирных жителей ОРДЛО несет РФ, которая продолжает поставлять боевикам оружие и военную технику, сказано в заявлении.



"Призываем Россию безотлагательно приступить к выполнению своих обязательств в соответствии с минскими договоренностями, прежде всего, прекратить обстрелы, обеспечить полный и беспрепятственный доступ СММ, в том числе к временно не контролируемому правительством Украины участку украинско-российской государственной границы, освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц, вывести свои войска, вооружение и военную технику с территории Украины", - подчеркнули в МИД.

17 февраля 2017 года сообщалось, что наблюдателям миссии ОБСЕ в Донбассе на прошлой неделе 27 раз ограничивали свободу передвижения, 24 из них - на территории ОРДЛО.

16 февраля первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что в период 10-16 февраля число нарушений режима прекращения огня в Донбассе уменьшилось на 75%.

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