Без России конфликт в Донбассе не разрешить - глава МИД Германии

По словам Зигмара Габриэля, ситуация на востоке Украины была одной из ключевых тем разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Бонне

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что конфликт в Донбассе нельзя решить без участия Российской Федерации. Так он прокомментировал встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Бонне на полях саммита Большой двадцатки на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, сообщает Deutsche Welle.



По словам Габриэля, одной из ключевых тем разговора с его российским коллегой была ситуация на востоке Украины.



"Мы обсудили целый ряд кризисных ситуаций, но доподлинно ясно одно: ни один из этих конфликтов без участия России решить нельзя, независимо от того, как будет оцениваться ее роль", - сказал министр.



Он также отметил, что дипломаты обменялись мнениями касательно событий в Донбассе из-за вопиющих нарушений режима прекращения огня.

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Как заявил Габриэль, контактная группа в Минске накануне достигла "неожиданного прогресса", особенно в части готовности сторон конфликта отвести тяжелое вооружение.



Глава немецкого МИД подчеркнул, что на запланированной на 18 февраля 2017 года встрече в Мюнхене в нормандском формате ФРГ планирует, прежде всего, затронуть тему фактического восстановления режима тишины. "А во-вторых - обсудить, как можно закрепить успехи минских переговоров", - добавил Габриэль.



16 февраля 2017 года СМИ со ссылкой на источники сообщали, что министр иностранных дел Германии на встрече с Лавровым призвал Россию оказать влияние на боевиков в Донбассе, чтобы те отвели свое вооружение.



15 февраля сообщалось, что Габриэль предложил провести встречу нормандской четверки по Донбассу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.

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