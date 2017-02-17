РФ "тестирует" администрацию Трампа, убивая украинцев - Маккейн

По мнению американского сенатора, ситуация в Донбассе ухудшилась, потому что Россия проверяет нового президента США и его администрацию

Эскалация ситуации в Донбассе объясняется тем, что Российская Федерация сейчас испытывает администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом заявил американский сенатор Джон Маккейн во время ежегодной конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Мюнхене, передает Радио Свобода.

"Россияне убивают украинцев каждый день. Они их убивают. Я считаю, что ситуация ухудшается, поскольку это время для тестирования администрации Трампа", - сказал Маккейн.

16 февраля американский сенатор призвал Трампа предоставить Украине летальное оружие.

Позже в Пентагоне главу МИД Павла Климкина заверили, что США продолжат оказывать помощь Украине для наращивания ее военного потенциала и уровня внутренней безопасности.

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