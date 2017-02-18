Британия на 100% поддерживает Украину - Джонсон
Великобритания на 100% поддерживает Украину и ее стремления к целостности и суверенитету государства. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.
"Следует снова признать, что Великобритания на 100% вас (Украину - ред.) поддерживает. Мы поддерживаем право украинцев защищать суверенитет своего государства. Это очень важно", - этими словами глава МИД Британии начал свое выступление на ежегодной конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Мюнхене.
Заявление Джонсона стало ответом на предшествующее выступление президента Украины Петра Порошенко, который, в частности, сообщил об эскалации конфликта в Донбассе и количестве погибших украинских военных за последние дни.
Ранее сообщалось, что во время конференции американский сенатор Джон Маккейн заявил, что эскалация ситуации в Донбассе объясняется тем, что Российская Федерация сейчас испытывает администрацию президента США Дональда Трампа.
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