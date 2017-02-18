Порошенко начал переговоры с президентом Польши Дудой

Президенты Украины и Польши проводят переговоры в рамках 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Президент Украины Петр Порошенко начал переговоры з президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщил прес-секретар главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

Детали переговоров будут обнародованы позже.

Почалися переговори з Президентом Польщі Дудою. pic.twitter.com/HnKoyN2Xi1 - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 лютого 2017 р.

Ранее сообщалось, что президент Украины 17-18 февраля посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия для участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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