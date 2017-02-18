Порошенко начал переговоры с президентом Польши Дудой
18.02.2017 12:25
Президенты Украины и Польши проводят переговоры в рамках 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности
Петр Порошенко с Анджеем Дудой (фото - president.gov.ua)
Президент Украины Петр Порошенко начал переговоры з президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщил прес-секретар главы государства Святослав Цеголко в Twitter.
Детали переговоров будут обнародованы позже.
Почалися переговори з Президентом Польщі Дудою. pic.twitter.com/HnKoyN2Xi1- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 лютого 2017 р.
Ранее сообщалось, что президент Украины 17-18 февраля посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия для участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
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