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Порошенко начал переговоры с президентом Польши Дудой

18.02.2017 12:25
Президенты Украины и Польши проводят переговоры в рамках 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности
Порошенко начал переговоры с президентом Польши Дудой
Петр Порошенко с Анджеем Дудой (фото - president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко начал переговоры з президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщил прес-секретар главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

Детали переговоров будут обнародованы позже.

Ранее сообщалось, что президент Украины 17-18 февраля посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия для участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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