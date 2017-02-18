Сегодня в Мюнхене встретится нормандская четверка - Габриэль

На встрече в нормандском формате должны обсуждать прекращение огня и шаги по имплементации Минска

Сегодня в рамках нормандского формата в Мюнхене обсудят выполнение минских соглашений. Об этом сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее министерство иностранных дел Германии предложило провести встречу нормандской четверки на полях конференции. Это будет первая встреча в участием Габриэля.



"Я понимаю, что США ожидают от ЕС больше ответственности за ситуацию в Европе... Но нам всем нужно сотрудничать", - отметил министр.

Габриэль подчеркнул, что диалог с Россией нужно, но необходимо осознавать, что от нее исходит угроза.

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