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Россия признала паспорта боевиков ДНР/ЛНР - указ Путина

18.02.2017 16:34
Россия временно признала действительными "документы", которые выдают в оккупированных районах Донбасса
Россия признала паспорта боевиков ДНР/ЛНР - указ Путина
Владимир Путни (фото - EPA)

Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса. Соответствующий указ подписал президент страны-агрессора Владимир Путин.

"Президент подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - гласит сообщение на сайте Кремля.

Уточняется, что признаны действительными "документы" об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей.

На основании документов, которые пророссийские боевики раздают на оккупированных территориях, разрешается въезд в РФ.

При этом такие "документы" РФ признала временно - "до урегулирования конфликта" в Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, что альтернативы диалогу между Киевом и террористическими организациями Донбасса нет.

До этого представитель ЕС Федерика Могерини сказала, что важно не просто сохранять санкции против России, а добиваться выполнения минских соглашений и разрешения конфликта в Донбассе.

Вице-президент США Майк Пенс заверил, что Соединенные Штаты будут требовать от России выполнять свои обязательства по минским соглашениям.

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