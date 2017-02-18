Россия признала паспорта боевиков ДНР/ЛНР - указ Путина
Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса. Соответствующий указ подписал президент страны-агрессора Владимир Путин.
"Президент подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - гласит сообщение на сайте Кремля.
Уточняется, что признаны действительными "документы" об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей.
На основании документов, которые пророссийские боевики раздают на оккупированных территориях, разрешается въезд в РФ.
При этом такие "документы" РФ признала временно - "до урегулирования конфликта" в Донбассе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, что альтернативы диалогу между Киевом и террористическими организациями Донбасса нет.
До этого представитель ЕС Федерика Могерини сказала, что важно не просто сохранять санкции против России, а добиваться выполнения минских соглашений и разрешения конфликта в Донбассе.
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