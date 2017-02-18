Нормандская четверка не будет привлекать к переговорам США

По данным источника ЕС, главная цель нынешней встречи - ввести в курс переговоров нового участника - министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля

Переговоры в нормандском формате не будут расширены за счет Соединенных Штатов Америки. Такой договоренности достигли представители "четверки" и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Европейская правда.

"Мы говорили об этом с Тиллерсоном, мы четко договорились, что должен быть тесный контакт с США, но мы думаем, что тот формат, который имеем ("четверка" в составе Украины, РФ, Германии и Франции), нужно хранить. И Соединенные Штаты на это согласились", - заявил министр иностранных дел Зигмар Габриэль после переговоров Нормандской четверки на уровне министров.

"У нас нет никакой альтернативы минским договоренностям, даже после того, как я поговорил с Тиллерсоном.

Конечно, все происходит недостаточно быстро, но у нас много работы, мы должны ее сделать", - добавил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро.

По данным источника ЕС, главная цель нынешней встречи - ввести в курс переговоров нового участника, Зигмара Габриэля, какой был назначен на должность министра иностранных дел Германии в конце января.

Ранее сообщалось, что сегодня в рамках нормандского формата в Мюнхене обсудят выполнение минских соглашений.

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