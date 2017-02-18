МИД ФРГ: Достигнута договоренность о прекращении огня в Донбассе

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что участники нормандской четверки в Мюнхене договорились добиться прекращения огня в Донбассе с 20 февраля

Павел Климкин, Жан-Марк Эро, Зигмар Габриэль и Сергей Лавров (фото - twitter.com/AuswaertigesAmt)



По словам Габриэля, участники встречи глав МИД Германии, Франции, Украины и РФ в Мюнхене договорились использовать свое влияние, чтобы добиться прекращения огня и договорились о встречах в следующие недели.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил , что "не совсем доволен" результатами встречи нормандской четверки.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. На переговорах нормандской четверки достигнута договоренность о прекращении огня в Донбассе с 20 февраля. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль , сообщает Reuters

ЛIГАБiзнесIнформ

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