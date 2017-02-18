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МИД ФРГ: Достигнута договоренность о прекращении огня в Донбассе

18.02.2017 18:58
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что участники нормандской четверки в Мюнхене договорились добиться прекращения огня в Донбассе с 20 февраля
МИД ФРГ: Достигнута договоренность о прекращении огня в Донбассе
Павел Климкин, Жан-Марк Эро, Зигмар Габриэль и Сергей Лавров (фото - twitter.com/AuswaertigesAmt)
На переговорах нормандской четверки достигнута договоренность о прекращении огня в Донбассе с 20 февраля. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, сообщает Reuters.

По словам Габриэля, участники встречи глав МИД Германии, Франции, Украины и РФ в Мюнхене договорились использовать свое влияние, чтобы добиться прекращения огня и договорились о встречах в следующие недели.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "не совсем доволен" результатами встречи нормандской четверки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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