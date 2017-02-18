Мы не сливаем Донбасс - вице-спикер нелегитимной Госдумы РФ

"Что же касается самого указа, подписанного, кстати, за полчаса до заседания глав МИД "нормандской четверки" (в Мюнхене), то это лучшее подтверждение того, что Россия не "сливает" и не собирается "сливать" Донбасс", - отметил российский политик.

Сегодня Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами из организаций ДНР и ЛНР, подконтрольных Москве. Соответствующий указ подписал Путин. Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина "очередным доказательством оккупации" Украины со стороны РФ. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что тем самым Россия вышла из минского процесса.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Украина не признала результаты выборов в Госдуму РФ, в которых принимали участие в том числе оккупированные территории Крыма.

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