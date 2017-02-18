Вице-спикер Рады объяснила подоплеку указа Путина

Указ Путина подписан под так называемую "национализацию" в оккупированных районах. Теперь, когда Москва признала документы террористов, созданы все условия для откровенного грабежа на захваченных территориях. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко в Facebook.

"Показательно, что указ издан в трагические для Украины дни, в годовщину расстрела Майдана, спланированной не без участия московских кураторов Януковича и его банды. В Москве со времен Сталина любят кровавые символы, и, как истинные последователи, продолжают этот кровавый символизм. Не удивлюсь, если следующим шагом будет национализация украинского имущества на оккупированных территориях. Почему-то уверена, что именно под это российско-ЛДНРовское мародерство и воровство создается эта база по признанию бумажек-"документов", чтобы дальше признать украино собственность "республиканской" и все украсть, как это было с Крымом", - отметила Геращенко.

По словам вице спикера, на официальное признание захваченных им же "республик" Путин пока не пошел, признав лишь бумажки. РФ - единственная страна в мире, которая эти бумажки признала, тем самым признавая свой фактический контроль на територией Донбасса.

"Также, как Москва единственная признает Абхазию и Приднестровье, которые сама же и создала как замороженный конфликт", - уточнила Геращенко.

По ее мнению, цель этого указа:

дестабилизация ситуации в Украине;

первый шаг к национализации и возможному признанию (а об этом мечтают главари террористов и их так надо сегодня обнадежить, чтобы продолжали обстрелы Авдеевка и других населенных пунктов Украины);

создание фундамента для замороженного конфликта;

подталкивание Украины и мира к выполнению политического блока минских соглашений, без приоритетности безопасности и гуманитарного блока;

традиционная российская политика шантажа, когда мир показывает единство в осуждении РФ, требуя вернуть Крым и уйти из Донбасса.

"Не случайно же указ появился во время проведения встречи министров иностранных дел нормадського формата и Мюнхенской конференции по безопасности, где агрессия РФ против Украины - во всех ключевых спичах. А Путин показывает, что чихать Кремль хотел на все эти встречи и заявления", - отметила вице-спикер.

"Наши действия? Приоритетность безопасности и гуманитарного блока. Не существует никаких ЛДНР, а ОРДЛО, согласно минским соглашениям, - это Украина, следовательно, там будут или украинские законы и документы, или бумажки, которые признает только страна-агрессор РФ", подчеркнула Ирина Геращенко.

Она добавила, что этот указ- яркое свидетельство для мира, что "ихтамнет".

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"А вообще-то признание бумажек документами - это из серии: признание гивимоторол "историческими фигурами". Фарс…", - заключила вице-спикер.

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