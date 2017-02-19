США: Признание РФ "паспортов" сепаратистов противоречит Минску

Посольство США также выразило обеспокоенность активизацией боевых действий в Донбассе, призвав прекратить огонь

В США заявили, что признание Россией действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса, противоречит минским договоренностям. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожно и противоречит согласованным целям Минска", - говорится в сообщении.

Посольство США также выразило обеспокоенность активизацией боевых действий в Донбассе, в частности с использованием реактивных систем залпового огня Град, призвав прекратить огонь.

18 февраля 2017 года президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, которым Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса. Признаны действительными "документы" об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей. На основании документов, которые пророссийские боевики раздают на оккупированных территориях, разрешается въезд в РФ. При этом такие "документы" РФ признала временно - "до урегулирования конфликта" в Донбассе.

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