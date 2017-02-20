Горбатюк: Новое видео с Институтской может быть доказательством
Новое видео событий на Институтской в феврале 2014 года можно использовать как доказательство. Об этом сообщил глава управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала ICTV.
Видео, которое получили представители потерпевших, впервые показали на судебном заседании 14 февраля и его приобщили к делу.
По словам Горбатюка, видео более информативное, потому что охватывает большую площадь, у него лучше качество и можно одновременно видеть и протестующих, и правохранителей.
"Действительно, видно направление, в котором целится, мы видим выстрел, мы видим падение протестующего", - сказал представитель ГПУ.
Горбатюк отметил, что нужно идентифицировать особу, которая сняла это видео, и место, где проходила съемка.
По версии следствия, люди в черной одежде с желтыми лентами, которые стреляют из-за грузовиков, это беркутовцы.
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