Беларусь не будет впускать в страну с "паспортами" ЛНР/ДНР

Жителей оккупированных территорий Донбасса по так называемым документам ЛНР/ДНР пограничники не пустят в Беларусь

Признание Россией "документов" жителей террористических организаций ЛНР/ДНР не вносит никаких корректив в работу белорусского пограничного ведомства, въехать в Беларусь по ним, как и раньше, невозможно. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

"Это не вносит никаких корректив в работу белорусской пограничной службы. Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы республики Беларусь. Въехать в настоящий момент граждане по этим документам ("документам" ДНР/ЛНР, - ред.) в республику Беларусь на границе с Украиной, Евросоюзом не могут", - отметил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

По его словам, будет нарушением законодательства и въезд их через российско-белорусский участок границы.

"Этот вопрос больше к министерству внутренних дел, поскольку пограничников у нас на российском направлении нет. Порядок пребывания и соблюдение правил пребывания иностранными гражданами на территории Республики Беларусь - исключительно компетенция министерства внутренних дел", - добавил Бычковский.

18 февраля сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

Читайте также: Вице-спикер Рады объяснила подоплеку указа Путина

Однако 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает паспорта ДНР и ЛНР.

Читайте также: Ловушка Донбасса. Сценарий Путина спустя 36 месяцев после войны

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: Ксивы ДНР в законе, или Руки у вас коротки против Кости Сапрыкина

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.