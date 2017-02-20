В понедельник в зоне АТО потерь и раненых нет

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 40 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день потерь и раненых нет

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 40 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе ни один военнослужащий не погиб и не был ранен.

На мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Гнутово, Старогнатовку, Водяное, Широкино. По Водяному, Широкино, Новотроицкому и Гнутово стреляли снайперы.

На донецком направлении из 82-мм минометов боевики вели огонь по Авдеевке, Луганскому, Зайцево и Троицкому. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Каменку, Луганское, Зайцево и Желтое.По Опытному боевики неоднократно вели огонь из БМП, по Авдеевке стреляли снайперы.

На луганском направлении - из ПТРК наемники обстреляли Новоалександровку, а из ПТРК и минометов, гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в в результате боевых действий в Донбассе один военнослужащий погиб, также один боец получил ранение.

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