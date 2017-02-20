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За три года российской агрессии погибли почти 10 тысяч украинцев

20.02.2017 21:09
МИД Украины сделал заявление по случаю третьей годовщины Майдана
За три года российской агрессии погибли почти 10 тысяч украинцев

За три года вооруженной агрессии РФ против Украины погибли более 9,8 тысяч человек, около 23 тысяч получили ранения, почти 1 миллион 800 тысяч стали вынужденными переселенцами. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Там подчеркнули, что своими действиями Россия бросила вызов основанному на ценностях мировом порядку, пытаясь возродить геополитические конструкции прошлого, где доминировали право силы и разделение на зоны влияния.
Также в МИД отметили, что государством-агрессором захвачено 7,2% территории Украины, где в оккупации и бесконечном терроре живут миллионы граждан Украины.

Россия продолжает разжигать конфликт в Донбассе, отправляя на неконтролируемую правительством территорию Украины регулярные войска и наемников, предоставляя боевикам и террористам современные вооружения и военную технику.

В МИД отметили, что отказ России выполнять минские договоренности подрывает усилия Украины и международного сообщества, направленные на деэскалацию и стабилизацию в регионе.

По мнению украинских дипломатов, достойной и безальтернативной реакцией международного сообщества является сохранение солидарности с Украиной в противодействии российской агрессии путем усиления политико-дипломатического и экономического давления на государство-агрессора.

"Только возвращение Российской Федерации в международно-правовое русло позволит обеспечить мир и стабильность на Европейском континенте, а также снять угрозу хаоса и доминирования силы в межгосударственных отношениях", - сказано в заявлении.

Сегодня президент Петр Порошенко заявил, что победа Революции достоинства сорвала давние планы государства-агрессора России по порабощению Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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