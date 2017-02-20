Постпред Украины в ООН высказался о смерти Чуркина

По словам Ельченко, не стоит думать, что личная роль Чуркина чем-то отличалась от позиции Российской Федерации, которую он представлял

Каждый посол, в первую очередь, это человек, который высказывает позицию своего государства, но к этому можно добавить и некоторые личные качества и интерпретацию указаний руководства. Об этом сказал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в эфире Hromadske.

"Я бы не стал преувеличивать его личную роль, точнее думать, что его личная роль на этой должности чем-то отличалась от позиции Российской Федерации, которую он представлял", - подчеркнул Ельченко.

"В дипломатии есть такое правило, как и в любой другой государственной службе, если ты не согласен с тем, что тебе говорят делать, ты просто подаешь в отставку. Я прекрасно понимаю, что господин Чуркин этого сделать не мог или не хотел, это было его право. Та линия, которую он выбрал, была его личным решением, наверное, основанном на том, какие указания он получал от своего Министерства иностранных дел",- добавил он.

Ранее сегодня сообщалось, что постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет в Нью-Йорке.

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