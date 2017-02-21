В четырех областях Украины заработал рыбный патруль

Штат в 4 патрулях насчитывает в целом 15 сотрудников. За две недели работы патрулем было зафиксировано 69 нарушений правил рыбной ловли

В Ивано-Франковской, Ровненской, Тернопольской и Харьковской областях Украины с 30 января начал работу рыбоохранный патруль. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Патруль в этих областях насчитывает 15 сотрудников.

За две недели рыбоохранный патруль Харьковской области провел 8 рейдов, во время которых были зафиксированы 36 нарушений правил рыбной ловли.

В Тернопольской области зафиксировано 14 нарушений, в Ивано-Франковской - 17, в Ровненской - 2.

Как сообщается, патрули также проводят разъяснительные работы среди рыбаков о запрете ловли на зимовальных ямах и мелиоративных мерах в случае удушья рыбы.

"Испытательный срок патрульных составит 6 месяцев. За это время они смогут проявить себя и показать реальные результаты работы: задержание нарушителей правил рыболовства, эффективная охрана водных биоресурсов", - сообщил глава Госрыбагентства Ярема Ковальов.

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