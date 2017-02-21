В МОЗ рассказали об особенностях будущих госпитальных округов

По словам замминистра здравоохранения, госпитальные округ - это альтернатива малоэффективным больницам с устаревшим оборудованием

Большинство медицинских учреждений Украины - это малоэффективные больницы со сношенными основными фондами и устаревшим оборудование. Альтернативой им станет создание госпитальных округов. Об этом шла речь во время круглого стола "Децентрализация. Обеспечит ли реформа система здравоохранения качественные медицинские услуги?", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Госпитальный округ - это инструмент для сотрудничества общин, но все решения будут приниматься каждым участником отдельно...Децентрализация предусматривает усиление роли общин во всех сферах жизни людей. Мы полагаемся на местное самоуправление", - сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Он отметил, что решения будут приниматься не в центральных органах власти, а на местах.

"Их (решения - ред.) должны принимать те, кто знает о своих больницах и нуждах", - подчеркнул Ковтонюк.

Замминистра также сообщил, что критерии формирования округа утверждает правительство. Основные критерии это наличие больницы интенсивного лечения и возможность приезда в больницу с любой точки округа за 60 минут.

Ковтнюк подчеркнул, что госпитальный округ не является отдельным уровнем исполнительной власти или отдельным юридическим лицом.

В 2017 году местные советы каждого округа должны будут разработать площадку для координации решений - Госпитальный совет. Потом начнется процесс создания стационарной сети согласно критериям МОЗ.

25 января в Минздраве предоставили перечень и количество госпитальных округов, представленных на согласование в центральные органы исполнительной власти.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.