Блокада в зоне АТО: участники заявили о своих требованиях

Блокада ОРДЛО не прекращается, а дальнейшие переговоры должны быть максимально публичными, отметили участники акции

Участники блокады ОРДЛО заявили, что не намерены прекращать акцию, несмотря на предложение премьер-министра Владимира Гройсмана провести с ними переговоры. Об этом говорится в сообщении штаба.

"Получив официальное приглашение на переговоры от премьер-министра, штаб блокады торговли с оккупантами выступил с предложениями - немедленного освобождения заложников, принятия закона об оккупированных территориях", - отмечается в сообщении.

"В любом случае блокада не прекращается ни на минуту, а дальнейшие переговоры должны быть максимально публичными и открытыми", - говорится в сообщении.

20 февраля сообщалось, что в Золотом будет организована блокада ОРЛО.

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