МИД: Украина в Совбезе ООН не блокировала заявление о Чуркине

Во внешнеполитическом ведомстве опровергли очередное пропагандистское заявление российских властей, которое не соответствует действительности

Российская делегация в Совете безопасности ООН хотела, чтобы председатель Владимир Ельченко принял проект политического заявления о скоропостижной смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, однако в итоге Совбез ограничился традиционным в таких случаях заявлением для прессы. Об этом в комментарии LIGA.net рассказала пресс-атташе МИД Марьяна Беца.

В МИД государства-агрессора ранее заявили, что "Украина заблокировала заявление ООН о смерти" Чуркина. Спикер российского ведомства Мария Захарова у себя в Facebook написала, что "украинская сторона ничего хорошего делать не может, только всем все портит".

Сейчас в СБ ООН председательствует Украина в лице постпреда Ельченко.

"Там была немного другая ситуация. Россияне хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти их посла", - пояснила Беца.



По словам дипломата, подобных прецедентов "никогда не было", потому в итоге было сделано заявление Совбеза о смерти Чуркина для СМИ. "Мы ничего не блокировали, просто было сделано заявление для СМИ - как делалось в таких случаях ранее. Таких случаев было не так и много... Однако прецедентов отдельного политического заявления никогда не было", - резюмировала она.

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20 февраля 2017 года, не дожив день до 65-летия, в Нью-Йорке внезапно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, занимавший должность в Совбезе организации с 2006 года. Местные СМИ сообщили, что Чуркин почувствовал себя плохо утром в здании представительства РФ при ООН на Манхэттене, а позднее в бессознательном состоянии был доставлен в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке, где скончался.

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