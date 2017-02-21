Минобороны: согласовывают план по отводу тяжелого оружия

Режим прекращения огня должен быть устойчивым и длительным в Донбассе, отметили в Минобороны

В настоящее время продолжается согласование плана относительно полного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения от линии разграничения в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По результатам заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года, сейчас идет согласование плана по выполнению этих решений. Речь - о полном прекращении огня и отвода тяжелого вооружения от линии разграничения", - отмечается в заявлении украинской стороны СЦКК.

По итогам заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля ее участники отметили, что минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме, включая меморандум от 19 сентября 2014 года.

"Режим прекращения огня должен быть устойчивым и длительным, тяжелые орудия следует отвести от линии соприкосновения, а СММ ОБСЕ следует подтвердить такой отвод", - подчеркнули в пресс-службе.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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