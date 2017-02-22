МИД Польши: РФ дестабилизирует Украину вопреки своим заявлениям

Признание Кремлем "документов" террористических организаций ЛНР/ДНР - шаг, подрывающий суверенитет и целостность Украины, заявили в польском МИД

Очередным подрывом суверенитета Украины и свидетельством дальнейших намерений Кремля дестабилизировать ситуацию в стране назвали в Министерстве иностранных дел Польши решение властей РФ признать "паспорта" подконтрольных Москве террористических организаций ЛНР и ДНР. Об этом со ссылкой на текст заявления МИД Польши пишет Укринформ.

"По убеждению Министерства иностранных дел Польши, последнее решение Российской Федерации о признании "документов", которые выдаются так называемыми сепаратистами на части территорий Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинским правительством, является очередным шагом, который подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины", - пишет внешнеполитическое ведомство в ответ на запрос агентства.

Также официальная Варшава "разделяет беспокойство" международного сообщества и считает, что такие действия России противоречат целям мирного процесса на востоке Украины.

"Несмотря на многочисленные заявления о готовности к конструктивному разрешению конфликта, Россия в очередной раз продемонстрировала, что ее целью является дестабилизация Украины, а не реализация обязательств, предусмотренных минскими договоренностями", - отметили в польском МИД.

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18 февраля 2017 года пресс-служба Кремля опубликовала указ с подписью российского лидера Владимира Путина о признании на территории РФ "документов", которые "выданы" украинцам и лицам без гражданства "органами" марионетоr Москвы на временно оккупированной части Донбасса.

Решение Путина резко осудили правительства стран Запада. Президент Петр Порошенко заявил, что такие действия Кремля - повод для усиления санкций против государства-агрессора России.

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