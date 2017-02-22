В Крыму оккупанты арестовали 10 татар, снимавших обыски на видео

Крымских татар арестовали на пять суток за стрим-трансляции с места обысков

В Симферополе так называемый Киевский районный суд российских оккупантов арестовал 10 человек, задержанных во время проведения обыска у крымского татарина Марлена Мустафаева, на пять суток. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мустафаева обвинили в демонстрации символики запрещенной в России партии Хизб ут-Тахрир в записях в социальных сетях в июле 2014 года. Одновременно полиция задержала 10 человек, из числа крымских татар, которые снимали происходящее на телефоны и вели стрим-трансляции происходящего. Всем им было предъявлено обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии", - говорится в сообщении.

Так называемые судебные заседания по их делам длились до полуночи. "Несколько свидетелей, которых привлекла полиция для доказательства вины задержанных отказались от показаний, заявив, что даже не читали протоколы показаний, которые их заставили подписать", - отмечается в сообщении.

"Крымские татары всегда поддерживают своих соотечественников, когда это необходимо, это взаимовыручка. Видимо, силовые структуры решили надавить на тех активистов, кто, на фоне отсутствия в Крыму независимых СМИ, освещает в социальных сетях обыски и аресты, среди крымских татар", - сказал адвокат Эмиль Курбединов.

22 февраля сообщалось, что к некоторым задержанным крымским татарам российские оккупанты на полуострове вчера применили физическую силу.

21 февраля силовики проводили обыски в доме крымского татарина Марлена Мустафаева.

Позже многих из протестующих около дома крымского татарина Марлена Мустафаева, где силовики оккупационной власти проводили обыски, а также тех, кто снимал на видео происходящее, увезли в неизвестном направлении.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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