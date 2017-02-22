Аннексия Крыма: Петренко назвал фамилии чиновников России

План по захвату Крыма в активной фазе реализовывался уже в 2013 году, сказал министр юстиции

Министр юстиции Павел Петренко назвал фамилии чиновников страны-агрессора России, которые причастны к аннексии Крыма. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Информация, которую я могу раскрывать на данном этапе следствия, - это список лиц, которые в ходе аннексии полуострова Крым осуществляли агитацию украинских военнослужащих к переходу на службу в Вооруженные силы РФ: Галкин А.И. (командующий войсками Южного военного округа, генерал-полковник), Куликов В.В. - заместитель командующего ЧФ РФ, контр-адмирал), Мирнов В.В. - заместитель начальника центра связи ЧФ РФ), Остриков О.Л. - начальник береговых войск ЧФ РФ в АР Крым, генерал-майор) и ряд других", - отметил Петренко.

Отвечая на вопрос о доказательствах подготовки захвата Крыма в 2013 году, Петренко сказал, что они уже добавлены в первый иск в ЕСПЧ по аннексии полуострова.

"Мы получили их (доказательства, - ред) от спецслужб, из показаний свидетелей, от Минобороны. Все говорит о том, что план по захвату Крыма в активной фазе реализовывался уже в 2013 году. И об этом точно знал Янукович. Он не мог не знать, будучи президентом", - подчеркнул Петренко.

По его словам, шла переброска в Крым вооруженных сил РФ, проводилась диверсионная работа с местными органами власти.

"Много других подтверждений, которые я не могу разглашать. Это опровергает заявления России, что она вступились за "братский крымский народ", когда "киевская хунта" захватила власть в Украине", - добавил он.

Министр юстиции уточнил, что есть свидетели.

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"Свидетели очень разные. Военнослужащие, которые вышли из Крыма, крымские татары, гражданское население. В среднем в день мы опрашиваем по два-три человека. Это огромная работа. Мы фиксируем информацию от них и направляем ее в ЕСПЧ", - сказал Петренко.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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