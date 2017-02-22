СБУ: Военный из Одессы хотел купить пулеметы и винторезы из РФ

Задержанный вчера военнослужащий-контрактник ВМС ВСУ пытался передать в Киев для терактов на Майдане не только АК и СВД, но и оружие спецназа России

Задержанный вчера СБУ военный из Одессы планировал закупку российского автоматического оружия для применения его во время массовых акций на Майдане. Об этом на брифинге рассказал глава аппарата Службы Александр Ткачук и руководитель Службы Василий Грицак.

"Военная контрразведка... предупредила подготовку к применению боевого оружия во время мирных акций в центре Киева", - отметил Ткачук.

Огнестрельное оружие пойманный на горячем военный планировал передать в Киев для применения во время протестов в центре столицы 20-22 февраля. В СБУ рапортовали, что сейчас мужчина задержан.

"Планы злоумышленника не заканчивались тем, что он хотел купить только автоматы и снайперскую винтовку: в его планах было также купить бесшумные снайперские винтовки, а также крупнокалиберные пулеметы Печенег и ВСС. Это оружие российского производства", - подчеркнули в СБУ.

По словам докладчика, задержанный намеревался получить упомянутое оружие до 20 февраля. При закупках он рассчитывался не только деньгами, но и наркотическими веществами.

Глава СБУ Василий Грицак, также принимавший участие в брифинге, подчеркнул, что Служба расследует версию с "российским следом" в подготовке преступлений.

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Вчера, 21 февраля 2017 года, правоохранители сообщили, что в Одессе в одной из частей ВМС был выявлен военнослужащий, намеревавшийся отвезти на Майдан 12 автоматов АК и винтовку СВД, которые заказал из зоны АТО и приобрел якобы для некой "Одесской народной республики".

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