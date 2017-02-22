Кобзон запутался и открестился от "паспорта" боевиков: фото

Российский артист и политик с начала гибридной войны постоянно посещает оккупированные территории Донбасса и поддерживает боевиков

Российский артист и политик Иосиф Кобзон заявил, что у него нет паспорта боевиков террористической организации ДНР. Об этом сообщает Дождь.

"У меня нет никакого паспорта, кроме российского. Я горжусь тем, что я герой Донецкой народной республики, это моя земля, это моя родина", - сказал Кобзон, отвечая на вопрос есть ли у него так называемые документы боевиков.

"В июне 2016 года Комсомольская правда рассказала, что Кобзон получил паспорт гражданина ДНР", - напоминает издание.

Отвечая на вопрос об интервью Комсомольской правде, где говорится, что у него есть паспорт боевиков, Кобзон сказал, что "нет там такого, я читал статью, нет там написанного, что у меня есть паспорт".





27 октября 2014 года Кобзон прибыл в Донбасс для проведения совместных мероприятий с террористами.

21 июня 2016 года в оккупированном Донецке боевики заявляли, что намерены вручить Кобзону "паспорт" ДНР.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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