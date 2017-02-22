Порошенко: ЕС с опозданием начинает понимать неуемные аппетиты РФ

Россия "наследила" в миграционном кризисе, Черногории и ряде других стран ЕС, что в сумме показывает цель Кремля - развал Евросоюза, отметил президент

Гибридную агрессию России, направленную на дестабилизацию нынешнего порядка и передел сфер влияния в мире, только сейчас "понемногу" начинают осознавать на европейском континенте. Об этом заявил на заседании руководящего состава Вооруженных Сил Украины президент Петр Порошенко.

"Пусть и с опозданием, но во всей Европе начинают понимать, какой неуемный аппетит у Российской Федерации. Она бряцает оружием возле границ, осуществляет мощные кибератаки", - сказал он.

По его словам, если раньше кибератаки были направлены на ВСУ, Генштаб, энергетику и атомные станции в частности, то "сегодня они меняют тактику и осуществляют хакерскую атаку на мозги украинцев, европейцев, американцев".

Порошенко отметил, что Россия финансирует пророссийские и евроскептические партии и движения, бесцеремонно вмешивается в избирательные кампании, распространяет фейковые новости "в стиле Геббельса".

"Москва наследила в миграционном кризисе, который был на самом деле попыткой просто дестабилизировать ситуацию как в Европейском Союзе, так и за его пределами. Прямо говоря, развалить Евросоюз. И образцом бесцеремонного поведения стало участие Российской Федерации в попытке государственного переворота в Черногориии, подготовке убийства ее руководства. Таким образом хотели сорвать вступление этой балканской страны в НАТО", - сказал он.

Читайте также: Россия пытается уничтожить Евросоюз - президент Болгарии

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.