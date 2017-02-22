В Беларусь пускают по "документам" ЛДНР в индивидуальном порядке

Решение о допуске в Беларусь людей по "документам" подконтрольных Кремлю террористических организаций ДНР и ЛНР с украинского востока будет приниматься в "индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации". Об этом в ответ на запрос службы Би-би-си заявили в МВД республики.

По мнению силового ведомства Беларуси, ДНР и ЛНР являются "непризнанными территориальными образованиями". В связи с этим их "документы" являются недействительными на белорусской территории, отметили в МВД страны.

В то же время, отмечает глава управления информации МВД Беларуси Константин Шалькевич, большинство приезжающих в страну по таким "документам" подпадают под президентский указ Александра Лукашенко от августа 2014 года о пребывании украинцев в Республике Беларусь.

Указ был принят в связи с "устойчивой тенденцией увеличения граждан Украины, прибывающих в Республику Беларусь из Донецкой и Луганской областей" и освобождает вынужденных переселенцев от предоставления некоторых документов, необходимых для устройства в школу детей и получения пособий, если эти документы "не могут быть предоставлены по объективным причинам".

По словам Шалькевича, при въезде в Беларусь с территории РФ людей с "документами ДНР/ЛНР" сначала проводится идентификация личности, а затем, "в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации", принимается решение о допуске.

При этом в начале недели в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что правила въезда в страну для людей с "документами" ЛНР/ДНР не изменятся после официального признания их Россией. "Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы Республики Беларусь", - сказали белорусские пограничники.

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18 февраля 2017 года пресс-служба Кремля опубликовала указ с подписью российского лидера Владимира Путина о признании на территории РФ "документов", которые "выданы" украинцам и лицам без гражданства "органами" марионеток Москвы на временно оккупированной части Донбасса.

Решение Путина резко осудили правительства стран Запада. Президент Петр Порошенко заявил, что такие действия Кремля - повод для усиления санкций против государства-агрессора России.

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