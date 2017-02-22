Турчинов: Для противостояния России одной армии недостаточно

Украине нужно эффективное применение специфических инструментов разведки и контрразведки, считает секретарь СНБО

Чтобы эффективно противодействовать российскому агрессору не достаточно только усиливать армию, необходимо использовать возможности разведки и контрразведки. Об этом во время оперативного сбора руководящего состава ВСУ заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Сдержать Россию невозможно только военной силой, нам нужно эффективное применение специфических инструментов разведки и контрразведки", - сказал он.

Турчинов считает, что Украина должна компенсировать добровольно потерянный на основе международных соглашений ядерный потенциал новыми образцами техники.

Секретарь СНБО напомнил, что в бюджете страны на 2017 год расходы для нужд субъектов сектора обороны составляют 134,5 млрд грн. "Это 5,11% от ВВП, в том числе для министерства обороны - 69,1 млрд, то есть, 2,67% от ВВП. Это большая сумма в условиях нашей страны, хотя на самом деле это лишь тот минимум, который позволяет нам противостоять агрессии", - добавил он.

Турчинов считает, что война с Украиной является важным этапом подготовки Российской Федерации к большой войне и демонстрации претензий на мировое лидерство.

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