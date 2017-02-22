Турчинов: Для противостояния России одной армии недостаточно
Чтобы эффективно противодействовать российскому агрессору не достаточно только усиливать армию, необходимо использовать возможности разведки и контрразведки. Об этом во время оперативного сбора руководящего состава ВСУ заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.
"Сдержать Россию невозможно только военной силой, нам нужно эффективное применение специфических инструментов разведки и контрразведки", - сказал он.
Турчинов считает, что Украина должна компенсировать добровольно потерянный на основе международных соглашений ядерный потенциал новыми образцами техники.
Секретарь СНБО напомнил, что в бюджете страны на 2017 год расходы для нужд субъектов сектора обороны составляют 134,5 млрд грн. "Это 5,11% от ВВП, в том числе для министерства обороны - 69,1 млрд, то есть, 2,67% от ВВП. Это большая сумма в условиях нашей страны, хотя на самом деле это лишь тот минимум, который позволяет нам противостоять агрессии", - добавил он.
Турчинов считает, что война с Украиной является важным этапом подготовки Российской Федерации к большой войне и демонстрации претензий на мировое лидерство.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
07:57
-
15:08
-
14:35
-
14:28
-
14:10
Новости партнеров
- 86262
- 32349
- 19399
- 10822
- 10075