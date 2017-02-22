Полторак: На линии фронта службу несут 37 тысяч военных

По словам министра обороны Степана Полторака, на линии разграничения Украину защищают 37 тысяч бойцов Вооруженных Сил Украины

На линии соприкосновения в Донбассе находятся 37 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сегодня, 22 февраля, на оперативном сборе руководящего состава ВСУ заявил министр обороны Степан Полторак, передает пресс-служба Минобороны.

По его словам, на линии разграничения Украину защищают 37 тысяч военных. Остальной личный состав ВСУ, отметил Полторак, находится на боевом дежурстве, в учебных центрах, на полигонах и аудиториях, где бойцы "изучают опыт, который получили, и делают выводы".

"Мы сможем защитить Украину и выполнить все задачи, которые стоят перед Вооруженными Силами. Свидетельством этому является 72 бригада и другие подразделения, которые на примере Авдеевки показали, что они умеют воевать", - заявил Полторак.





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