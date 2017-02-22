Петренко рассказал, когда ждать решений суда ООН по России

Первые слушания по делу о нарушении Россией конвенции о борьбе с финансированием терроризма должны состояться уже в марте

Рассмотрение Международным судом ООН исков Украины к России займет до шести лет. Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, в суде ООН находятся два крупных иска: один кейс по морскому праву, а второй о нарушении двух конвенций - запрета на финансирование терроризма и расовой дискриминации.

16 января Украина подала в Международный суд ООН иск, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. В материалы дела попали события с малазийским Боингом, и обстрелы жилых кварталов Мариуполя, Краматорска, Волновахи, и теракты в Харькове и других городах. При этом отдельно были вынесены вопросы, которые касаются нарушений прав крымских татар и украинцев на оккупированном полуострове.

"Важно, что в иске содержатся требования со стороны ООН даже до вынесения итогового приговора запретить России производить действия, которые могут усугубить ситуацию, а также требования прекратить финансирование террористических организаций", - сказал Петренко.

Министр уточнил, что первые слушания по этому делу должны состояться уже в марте. " Оба кейса огромные. Но по процессуальному графику они пройдут быстрее, чем в ЕСПЧ - это четыре-шесть лет", - подчеркнул он.

Читайте полный текст интервью: Против Путина и его окружения будет кейс в Гааге - Петренко

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