Петренко рассказал, когда ждать решений суда ООН по России
Рассмотрение Международным судом ООН исков Украины к России займет до шести лет. Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр юстиции Павел Петренко.
По его словам, в суде ООН находятся два крупных иска: один кейс по морскому праву, а второй о нарушении двух конвенций - запрета на финансирование терроризма и расовой дискриминации.
16 января Украина подала в Международный суд ООН иск, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. В материалы дела попали события с малазийским Боингом, и обстрелы жилых кварталов Мариуполя, Краматорска, Волновахи, и теракты в Харькове и других городах. При этом отдельно были вынесены вопросы, которые касаются нарушений прав крымских татар и украинцев на оккупированном полуострове.
"Важно, что в иске содержатся требования со стороны ООН даже до вынесения итогового приговора запретить России производить действия, которые могут усугубить ситуацию, а также требования прекратить финансирование террористических организаций", - сказал Петренко.
Министр уточнил, что первые слушания по этому делу должны состояться уже в марте. "Оба кейса огромные. Но по процессуальному графику они пройдут быстрее, чем в ЕСПЧ - это четыре-шесть лет", - подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью: Против Путина и его окружения будет кейс в Гааге - Петренко
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