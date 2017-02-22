Минск невозможно выполнить без дорожной карты - Айвазовская

Любое мирное соглашение - это масштабный план мероприятий, программа, где разъясняются все конкретные нормы, отметила представитель Украины в Минске

Минские соглашения не могут быть полностью выполнены без разработки дорожной карты по их имплементации. Такое мнение в комментарии Укринформу высказала член политической подгруппы от Украины в трехсторонний контактной группе по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донбассе Ольга Айвазовская.

"По моему персональную мнению, минские соглашения не могут быть реализованы полностью. Потому что любое мирное соглашение - это масштабный план мероприятий, программа, где разъясняются все конкретные нормы. Минские соглашения сейчас не дают нам ответа на множество вопросов", - сказала Айвазовская.

Поэтому, отметила она, именно поэтому было решено разработать в нормандском формате дорожную карту, которая должна стать развитием Минска.

"Если она будет принята как план, то потом на него надо будет нанизывать масштабные программы и расписанные тезисы об имплементации той или иной политики", - пояснила Айвазовская.

Она отметила, что Украина не имеет других вариантов в противостоянии России, чем политический и дипломатический. В то же время эти пути, по мнению Айвазовской, не могут быть краткосрочными.

"У нас сегодня нет другого варианта, чем совместно с Евросоюзом, США формировать общую понятийную базу о конфликте и наказывать за счет этого партнерства Российскую Федерацию, истощая ее экономику, государственные институты, переориентируя его внимание на эти вопросы", - убеждена эксперт.

Сегодня представители российской стороны не вышли на Skype-связь во время видеоконференции трехсторонней контактной группы.

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